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Агентство недвижимости

"NEEDWEgo"

Ваш надежный партнер в мире недвижимости – от покупки до инвестиций.

Мы профессионально решаем любые задачи на рынке недвижимости, экономя ваше время и деньги.

10+ лет на рынке и сотни довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу сделку успешной.

Каждый клиент уникален. Мы создаем решения, которые идеально подходят именно вам.

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Мы предлагаем полный спектр услуг, чтобы вы могли легко, быстро и безопасно решить любую задачу, связанную с покупкой, продажей, арендой или инвестированием. Наши эксперты обеспечат индивидуальный подход, юридическую защиту и оперативное выполнение всех процессов.

Рекомендуемые
Продажа

1-х комнатная квартира в ЖК Modum

  • 7,860,000₽
  • Bed: 1
  • Bath: 1
  • 60 м2
Рекомендуемые
Продажа

5-комнатная квартира, 213 м. кв.

  • 48,997,000₽
  • Beds: 5
  • Baths: 2
  • 213
Рекомендуемые
Продажа

3-х комнатная квартира класса Люкс, 133.5 кв.м

  • 45,000,000₽
  • Beds: 3
  • Bath: 1
  • 133,5
Рекомендуемые
Продажа

1-комнатная квартира 40 м2

  • 10,500,000₽
  • Bed: 1
  • Bath: 1
  • 40.4
Рекомендуемые
Продажа

1-комнатная квартира в ЖК «Golden City»

  • 14,500,000₽
  • Bed: 1
  • Bath: 1
  • 32
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Жилой комплекс
«Zoom на Неве»

  • Октябрьская наб.
  • Срок сдачи – 1 квартал 2025
Посмотреть квартиры
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Жилой комплекс
«Ye's Leader»

  • Ленинский пр-т
  • Срок сдачи – 1 квартал 2026
Посмотреть квартиры
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Жилой комплекс «UP-квартал Новый Московский»

  • Шушары п., Московское ш.
  • Срок сдачи – 1 квартал 2025
Посмотреть квартиры

Наши услуги

Мы предлагаем полный спектр услуг, чтобы вы могли легко, быстро и безопасно решить любую задачу, связанную с покупкой, продажей, арендой или инвестированием. Наши эксперты обеспечат индивидуальный подход, юридическую защиту и оперативное выполнение всех процессов.

Выкуп недвижимости

Мы быстро выкупим вашу квартиру, дом или коммерческую недвижимость за максимально выгодную цену. Деньги вы получите уже в течение 24 часов!

Продажа

Поможем продать вашу недвижимость быстро и выгодно. Полный цикл: от подготовки объекта до завершения сделки.

Покупка

Сотрудничаем с ведущими банками. Подберем для вас оптимальную ипотечную программу и поможем с оформлением.

Подбор квартир в новостройках

Сотрудничество с ведущими застройщиками. Поможем выбрать квартиру в новостройке по выгодной цене без переплат.

Приватизация
квартир

Ускорим процесс приватизации вашей недвижимости, взяв на себя всю юридическую работу.

Инвестиции в недвижимость

Консультируем по выгодным вложениям в недвижимость. Подберем активы с высоким потенциалом доходности.

Аренда

Подберем подходящие варианты аренды жилья или коммерческих помещений на любой срок. Оформим договоры с учетом ваших интересов.

Ипотека

Организуем законное оформление продажи с соблюдением интересов всех сторон. Помогаем получить согласие органов опеки и другие необходимые разрешения.

Сопровождение сделок

Обеспечим безопасность и прозрачность на каждом этапе сделки, включая проверку документов и переговоры с другой стороной.

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Заполните форму обратной связи, мы перезвоним Вам в течении 2х минут и ответим на все вопросы:

+7 981 269-10-00
агентство недвижимости

Об агентстве

Агентство недвижимости NEEDWEGo успешно работает на рынке с 1994 года, зарекомендовав себя как лидер в сфере загородной и городской недвижимости. Сегодня мы гордимся своим статусом одной из крупнейших компаний в Санкт-Петербурге.

Наша миссия – предоставление высококачественных услуг каждому клиенту. Надежность и профессионализм подтверждаются многолетним опытом работы и многочисленными наградами, включая престижные премии «Каисса» и «Афина», а также дипломы Российской Гильдии риэлторов.

Мы используем проверенные временем технологии и инновационные подходы, что позволяет нам успешно решать задачи любой сложности. От простых сделок до сложных операций с недвижимостью – команда NEEDWEGo обеспечивает надежный результат и абсолютное спокойствие для своих клиентов.

квартир продано
5000
квартир куплено
0
квартир приватизировано
2500
ипотек одобрен
800
довольных клиентов
8000
домов потушено
8000

Наша команда

Мы – команда профессионалов, объединенных одной целью: помочь вам достичь успеха в сфере недвижимости. Каждый наш специалист имеет многолетний опыт и глубокие знания рынка, чтобы предложить только лучшие решения для ваших задач. Доверяя нам, вы получаете поддержку на каждом этап

Владимир Иванов

Директор агентства

Виталий Курпатов

Менеджер по подбору квартир

Светлана Ливанова

Менеджер по подбору квартир

Карина Емельянова

Менеджер по продаже недвижимсоти

Екатерина Скатова

Менеджер по продажам вториной недвижимсоти

Виталина Сладова

Менеджер по продажам квартир в новостройках

Игорь Аверин

Менеджер
по выкупу недвижимости

Марина Котова

Менеджер по загородной недвижимости

Дмитрий Серов

Менеджер
по выкупу долей в квартире

Кристина Матвеева

Специалист
по ипотекам

Лиана Андреева

Администратор

Ольга Бутусова

Юрист

Сергей Спиридонов

юрист

Катерина Орлова

Менеджер по срочному
выкупу квартир

Валерий Медин

Специалист по выкупу комнат

Игорь Мухин

Специалист
выкупу участков

Анна Ленева

Менеджер по срочному
выкупу квартир

Марта Корнеева

Специалист по аренде

Марк Шишкин

Менеджер по инвестициям

Борис Громов

Менеджер по инвестициям

Андрей Толстых

Менеджер по загородной недвижимости

Выбираете надёжное агентство недвижимости в Санкт-Петербурге? Добро пожаловать на сайт NeedWeGo! Мы предоставляем комплекс услуг, помогая нашим клиентам находить, продавать и арендовать квартиры с максимальной выгодой и комфортом. Узнайте, почему нас выбирают, и какие преимущества мы предлагаем.

Почему выбирают наше агентство недвижимости?

Выбор агентства недвижимости — это один из самых важных шагов при покупке, продаже или аренде. Именно от профессионализма и подхода компании зависит успех всей сделки, а также ваше спокойствие и уверенность в процессе. Наше агентство недвижимости заслужило доверие клиентов благодаря многолетнему опыту, высокому качеству обслуживания и ориентации на ваши интересы. Мы стремимся сделать каждый этап сотрудничества максимально комфортным, прозрачным и эффективным. Узнайте, почему именно мы становимся надежным партнером для стольких людей.

  1. Официальное агентство недвижимости с безупречной репутацией. Работая в правовом поле, мы гарантируем прозрачность всех сделок. На нашем официальном сайте вы найдёте актуальные предложения и подробную информацию обо всех услугах. NeedWeGo заслуженно входит в рейтинг лучших агентств недвижимости в СПб, что подтверждают многочисленные положительные отзывы клиентов. Выбирая нас, вы доверяете своё будущее надёжному партнёру.
  2. Профессиональный подход к каждому клиенту. Мы предоставляем индивидуальные решения, подбирая квартиры и объекты недвижимости, полностью соответствующие вашим требованиям. Благодаря глубокому знанию рынка Санкт-Петербурга наши специалисты предлагают лучшие варианты, независимо от сложности задачи. Ваш комфорт и выгода — наша приоритетная цель.
  3. Удобный функционал сайта агентства недвижимости. Наш официальный сайт создан для удобства. Здесь вы сможете:
  • Ознакомиться с обширной базой квартир и домов;
  • Легко оставить заявку на подбор объекта;
  • Оперативно узнать актуальные цены и тенденции рынка недвижимости. С нами поиск станет проще и быстрее.

Выбирая NeedWeGo, вы получаете не просто услуги, а надёжного партнёра, который сопровождает вас на каждом этапе сделки.

Ответы на самые популярные вопросы

Наши ответы помогут разобраться больше в работе нашего агентства:

Работа с профессиональным агентством обеспечивает безопасность сделки, экономит ваше время и помогает избежать юридических ошибок. Мы берем на себя все этапы — от подбора объекта до оформления документов, что делает процесс максимально комфортным для вас.

Наше агентство имеет многолетний опыт работы на рынке недвижимости и отличную репутацию. Мы предлагаем индивидуальный подход, прозрачность на каждом этапе сделки и надежность. Наши специалисты постоянно повышают квалификацию, чтобы предоставлять клиентам лучший сервис.

Мы оказываем полный спектр услуг:

  • Покупка и продажа недвижимости (жилой и коммерческой).
  • Аренда жилья или офисов.
  • Юридическое сопровождение сделок.
  • Оценка недвижимости.
  • Консультации по ипотеке и кредитованию.
  • Помощь в переезде и оформлении дополнительных документов.

Мы предоставляем услугу профессиональной оценки недвижимости. Наши эксперты анализируют рыночные тенденции, местоположение, состояние объекта и другие факторы, чтобы предложить вам наиболее точную стоимость.

Срок продажи зависит от состояния рынка, характеристик объекта и ценовой политики. Благодаря нашему маркетингу и широкой базе клиентов, мы минимизируем время ожидания и стараемся продать квартиру, дом по максимально выгодной цене.

Мы берем на себя подготовку всех необходимых документов, проверяем юридическую чистоту объекта, организуем подписание договора и сопровождение в нотариальной конторе. Весь процесс проходит прозрачно, с минимальным участием клиента.

Стоимость услуг зависит от типа сделки и объема работы. Мы предлагаем конкурентоспособные тарифы и всегда предварительно обсуждаем их с клиентом, чтобы избежать неожиданных расходов.

Наша главная цель — сделать клиента счастливым. Мы гордимся своей репутацией, высоким уровнем профессионализма и ориентированностью на результат.

Услуги нашего агентства недвижимости

Мы предлагаем широкий спектр услуг, чтобы удовлетворить все потребности наших клиентов.

  • Покупка и продажа квартир: наша команда помогает продать квартиру или найти новый дом, соответствующий ожиданиям. Мы обеспечиваем полное сопровождение сделки, гарантируя уверенность в каждом этапе.
  • Аренда: мы предлагаем только проверенные объекты с гарантией юридической чистоты. Независимо от того, ищете ли вы квартиру для долгосрочной аренды или хотите сдать свой объект, вы можете рассчитывать на нас.
  • Оценка и консультации: мы предоставляем профессиональные советы и оценку объектов, чтобы вы могли принимать обоснованные решения. С нами любая сделка становится простой и безопасной.

Каждая услуга сопровождается вниманием к деталям и индивидуальным запросам, что делает сотрудничество с нами особенно комфортным.

Наши преимущества:

  • Опыт и знания рынка Петербурга. Мы следим за динамикой цен, анализируем районы и инфраструктуру, чтобы предложить лучшие решения. Интересы клиента всегда в приоритете.
  • Прозрачность сделок. Каждый этап операции полностью подконтролен, что исключает любые риски. Мы работаем с полной ответственностью за результат.
  • Отличные отзывы. Наши клиенты ценят качество и скорость работы. Мы гордимся положительными отзывами, которые подтверждают наш статус одного из лучших агентств в СПб.

Сотрудничество с нами — это не только уверенность, но и гарантия спокойствия.

Как мы работаем?

Мы выстроили понятный и прозрачный процесс, чтобы каждая сделка была комфортной для вас.

  1. Заявка через сайт. Оставьте заявку на подбор или продажу объекта, указав все ключевые параметры.
  2. Консультация. Наши эксперты свяжутся с вами для уточнения деталей и предложат первые варианты.
  3. Подбор вариантов. Мы предоставим только проверенные и подходящие под запросы объекты.
  4. Сделка. Берём на себя юридическое сопровождение, гарантируя защиту на каждом этапе.

Вы можете быть уверены, что с NeedWeGo сделка пройдет быстро, безопасно и выгодно.

Официальный сайт агентства недвижимости NeedWeGo — ваша уверенность в выборе

Мы знаем, насколько важно найти надёжного партнёра для работы. Наш официальный сайт создан, чтобы стать проводником в мир недвижимости Санкт-Петербурга. Присоединяйтесь к числу наших довольных клиентов и убедитесь в профессионализме и качестве предоставляемых услуг. NeedWeGo — агентство недвижимости, которому доверяют!

Наши контакты

+7 981 269-10-00

телефон

Площадь Морской Славы дом 1 офис 6112

Адрес

info@needwego.ru

Еmail

Мы — команда профессионалов в сфере недвижимости, которая помогает вам находить идеальное жилье, успешно продавать объекты и заключать выгодные сделки. Наш опыт, внимание к деталям гарантируют, что каждая сделка будет безопасной и комфортной. Мы знаем, как найти дом своей мечты или надежного покупателя, и делаем этот процесс простым и приятным.

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Агентство недвижимости в Санкт-Петербурге, которому доверяют!

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Агентство недвижимости в Санкт-Петербурге, которому доверяют!